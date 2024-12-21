Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Ekonomi

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de

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Cep telefonu ve ikinci el araç satışlarında taksit sayılarının değişmesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Kararla 2 milyon TL üzerindeki araçlara da taksitlendirme yapılamayacak.

21.12.2024 08:05  Güncelleme: 08:19
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğine göre cep telefonunda ve otomobil satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi.

CEP TELEFONUNDA 3 AY SINIRI

Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

2 MİLYON TL ÜZERİ ARAÇLARA TAKSİT YOK

Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi. Buna göre, taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ayı, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ayı ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ayı geçemeyecek. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete\'de

Cep Telefonu, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Okyay:
    400 bin tl ye arabamı varmış 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Gören:
    Alım gücüm olduğunda neden taksit yapayım.Alım gücü olmadıktan sonra istersen 48 ay taksit yap. 7 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Mehmet amca bana bir tane pazar arabası alsana yazın düğün için bulunsun 5 2 Yanıtla
  • 456456fhrb:
    sonunda siyah ekran yapmayı başarabildiniz son dakika. 7 0 Yanıtla
  • Sabri Tokyay:
    bu zihniyet işi gücü dış gucleri tehditleri herşeyi bırakmış.milletine düşman kesilmiş her gün millete nasıl bı kazık atarım peşine düşmüş 5 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Bi tane akıllı adam yok hepsi arizali 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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