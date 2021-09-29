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Çerkeş'e tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı - Son Dakika

Çerkeş'e tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı

29.09.2021 20:32
Çerkeş'e tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan Düzce Cam Sanayi A.Ş ile Çerkeş OSB arasında karşılıklı protokol imzalanarak 250 milyon dolarlık yatırımın startı verildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan Düzce Cam Sanayi A.Ş ile Çerkeş OSB arasında karşılıklı protokol imzalanarak 250 milyon dolarlık yatırımın startı verildi.

Çerkeş OSB'de yapılması planlanan cam sanayi fabrikası ile ilçenin istihdamının artırılması noktasında çeşitli adımlar atılmaya devam ediyor.

Çerkeş OSB Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı konuşmada, "Çerkeş organize sanayi bölgesi Çankırı'nın batıya açılan kapısı olan Çerkeş'te kurulu. Mevcut bir ve ikinci etaplar 1 milyon 200 metrekare alanda ve yaklaşık 11 fabrikamız faaliyetini gösteriyor. 8 fabrikanın şu an temelini atmıştık. 3 tane yeni fabrikanın da tahsisini yaptık. Yaklaşık yüzde 80 doluluğa ulaştı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi. Bu alanda şu an yaklaşık bin 500 çalışanı var. Yurt dışı 65 milyon dolar civarında da ihracat gerçekleşiyor. Nasip olursa üçüncü etap çalışmalarımız var. milletvekillerimizin ve Bakanımız Mustafa Varank Bey'in ilgileriyle kendisi üçüncü etap organize sanayi bölgesinin genişleme alanında destek olacaklarını açıkladılar. Kamulaştırma organize sanayi bölgesi üçüncü etap kamulaştırması Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülecek ve bu bölgede ilk sanayicimize inşallah önümüzdeki yıl tahsisini yapacağız. O da Düzce Cam Sanayi AŞ'nin 350 dönüm yer tahsis istiyor. İnşallah bu alanda da kendilerine yatırım için izin vereceğiz. Bizler ilçe halkı olarak sanayi ve ilçemizin gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz. Buraya kurulan fabrikalar fabrika sahibi değildir, Çerkeş'in öz malıdır. Biz böyle görüyoruz ve her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

Çankırı AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu da, "Çerkeş benim 2011 yılında hayal ettiğim 2014 yılı itibariyle de her daim takip ettiğim bir nokta. 2014 senesi itibariyle Hasan Sopacı'nın yönetime geçmesiyle Çerkeş'te çok büyük değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Milletvekili olduğumda hayallerimiz daha da fazlalaşıyor. 2018 yılında ne dediysek hepsini yapıyoruz. Çerkeş'te bugün tarihine kültürüne sahip çıkan bir özellik var. Çerkeş alt yapısını tamamlamış üst yapısıyla ilgili de çalışmalarını en üst seviyede takip eden bir noktada. Bugüne kadar rakam olarak Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi 2015 den bugüne kadar olan süreçte Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi, Çerkeş'in de en büyük yatırımı diyoruz. 250 milyon dolar Çerkeş ilçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Çerkeşimiz Çankırımızın en büyük ilçesi. Stratejik konumu münasebetiyle ve organize sanayi bölgelerinde yatırımcılarımıza 6. bölgenin imkanlarını sunma bakımından önemli avantajlar sağlayan bir sanayinin şaha kalktığı ilçemiz. Geçtiğimiz yıl Sayın Mustafa Varank Bey ile gelip burada organize sanayi bölgelerinde toplu açılışları hep beraber gerçekleştirmiştik. Çerkeş bu noktada lojistik anlamda hem İstanbul'a Ankara'ya yakınlığı hem de bütün içeride şehirler arası geçiş güzergahı hem de birçok ülkenin geçiş güzergahı üzerinde olması münasebetiyle gerçekten çok cazip imkanlar fırsatlar sunan müstesna bir yer. Burada sanayileşmeye dönük her türlü atılımı her türlü yatırımı hep beraber Çankırı valimiz başta olmak üzere bütün yöneticilerimiz ve şehrin milletvekilleri olarak yerel yöneticilerimiz bakanlıklarımızın ilgili birim amirleri her yönden desteklediğimiz gibi desteklemeye devam edeceğiz. Çerkeş ile ilgili yeni yatırım kararı alan yöneticileri de bütün yatırımcılarla birlikte tebrik ediyorum. İnşallah nice istihdamlara imkan sağlayan nice yatırımlara ihracatlara ülkemizin kalkınmasına işçimizle işverenimizle bütün ülke olarak kazan kazan esasına dayalı güzel neticeler almak nasip olsun diye dileklerimi ve her türlü desteği vereceğimizi de bütün yatırımcılara ifade etmek istiyorum. Çerkeş, Şabanözü, Korgun, Yakınkent bu organize sanayi bölgelerimize baktığımızda son dönemlerde yapılan büyük yatırımlarla 10 binin üzerinde vatandaşımızın hemşerimizin işçi kardeşimizi evine ekmek götürdüğüne şahitlik ediyoruz. Bir taraftan Çerkeşimiz bir taraftan kurşunlumuz ve merkez ilçemiz dahil olmak üzere 12 ilçemizde Çankırımız gerçekte ihracat rekorları kıran bir noktaya geldi. Hem ekonomide, ticarette sanayide, hem kültürel anlamda, sosyal yönden Çankırımızın çehresi değişiyor" şeklinde konuştu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, "Üretim ve istihdam hem ilçemizin hem ilimizin hem memleketimizin hem de dünyanın en önemli meselesi. Bizler için de ilimizde artı bir istihdam kazandıracak, üretim seviyemizi bir yukarıya taşıyacak olan her türlü yatırım, her türlü girişim çok büyük önem arz ediyor. yatırımcılarımızın atacağı her türlü adım bizim için çok kıymetli. Onların hiçbir sıkıntı yaşamadan ilimizdeki yatırımı gerçekleştirmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi taahhüt ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrasında Çerkeş OSB Başkanı Hasan Sopacı ve Düzce Cam Sanayi AŞ. yönetim kurulu başkanı Kasım Aktaş arasında protokol imzalandı. - ÇANKIRI

Yatırım, Çankırı, Düzce, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkeş'e tarihinin en büyük yatırımı için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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