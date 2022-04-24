Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı - Son Dakika
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Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı

24.04.2022 11:37
Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kruvaziyer seferleri yeniden başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kruvaziyer seferleri yeniden başladı.

İtalya'nın Trieste kentinden hareket eden "Artania" adlı gemi, Bodrum'un ardından Çeşme Ulusoy Limanı'na demirledi.

Gemi, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mesut Cesur, Ulusoy Çeşme Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, turun Çeşme bölümünü organize eden Maskot AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Subay tarafından karşılandı.

Gemiden inen turistler, bando ekibinin gösterisiyle karaya ayak bastı.

"77 gemi gelecek"

Kaymakam Ünal Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada Çeşme'nin dünyanın gözdesi bir yer olduğunu ifade ederek, "Bugün kruvaziyer gemilerinden ilki bağlandı. Bu yıl içerisinde 77 gemilik bir anlaşmamız var ama bu sayı daha da artabilir. Şu anda 500 civarında Alman misafirimizi ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Oran da uzun aradan sonra ilk yolcu gemisini karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah bu yolcu gemilerinin devamı gelecek. Çeşme esnafımıza, yarımada esnafımıza bereket getirecek." dedi.

Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mesut Cesur ise 2 Kasım 2019'dan sonra gelen ilk yolcu gemisini karşılamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Seferlerin salgın nedeniyle ara verdiğini aktaran Cesur, şunları kaydetti:

"Bu sene başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 77 sefer, yaklaşık 60 bin yolcu bekliyoruz. Bu yolcuların getirilmesi başka bir şey, buradan memnun ayrılmaları çok önemli. Çeşmelilerin, esnafımızın kendileriyle olan ilişkileri, buradan memnun ayrılmaları, yolcu turizmini katlayarak büyütecek."

Gemiden inen 527 yolcudan bir kısmı Çeşme'de gezerken bazıları Efes ve İzmir turuna çıktı.

Gemi akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı
Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı
Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı
Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı
Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı

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Ünal Çakıcı, ulusoy, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'ye yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer yanaştı - Son Dakika
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