Çetinkaya: "Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı" - Son Dakika
Üye Girişi

Çetinkaya: "Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı"

15.05.2022 11:28
Çetinkaya: "Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, "Verilen desteklerle birlikte ekili arazilerin oranı arttı.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, "Verilen desteklerle birlikte ekili arazilerin oranı arttı. Bir metrekare arazimiz boş kalmıyor" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarım arazilerine giderek çiftçilerin gününü kutlayan Çetinkaya, "Coğrafyamız çok geniş. Çiftçimiz arazilerde yoğun şekilde çalışıyor. Haziran ayı itibariyle buğday hasadının başlayacak. Ekim alanlarında ise artış yaşandı. Buğdayın Haziran ayının başı gibi hasadı başlanacak ve rekoltenin ve verimin iyi olmasını, girdi maliyetlerinden ciddi anlamda ezilen çiftçimizin buğday ve arpa fiyatları yüksek olması beklentilerimiz arasındadır. Gıdaya olan ihtiyacımızın ön planda olduğu bu dönemde Kahramanmaraş'taki tarım arazilerinin boş kalmaması ve tüm yerlerin ekilmesi teşviklerin artmasıyla beraber ekim sahalarımız biraz daha gelişti. Bir metrekare arazimiz boş kalmıyor. Çiftçilerimiz de bu konuda duyarlılar. Bu çerçevede çiftçilerimizin günlerini kutluyorum" diye konuştu.

Tarım alanları bakımından önemli bir konumda yer alan Kahramanmaraş'ta şekerpancarı, nohut, mercimek, fasulye, biber ve pamuk gibi birçok ürün çiftçilerce yetiştiriliyor. Ekonomiye katkı sağlayan ürünlerin ekim alanlarında ise verilen teşviklerle beraber artış sağlandı. Kentte 375 bin 309 hektar tarım alanı bulunurken, tarım arazilerinin yüzde 74'ünü tarla, kalan kısmı ise meyve ve sebze arazisi olarak kullanılıyor. Dağınık bir araziye sahip olan kentte ekim alanları yüzde 80'lere ulaştı. - KAHRAMANMARAŞ

Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı
Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı
Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı
Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı
Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı
Çetinkaya: Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı

YORUMLAR
500
Malkara'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı Malkara'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı Endonezya'da 'şehir çiftçiliği' Endonezya'da 'şehir çiftçiliği'

Kahramanmaraş, Ziraat Odası, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çetinkaya: 'Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı' - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:36:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çetinkaya: "Kahramanmaraş'ın ekili arazileri arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement