81 ilde sosyal konut projesi başlıyor! Bakan Kurum merak edilen detayları paylaştı - Son Dakika
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81 ilde sosyal konut projesi başlıyor! Bakan Kurum merak edilen detayları paylaştı

23.08.2022 22:02
81 ilde sosyal konut projesi başlıyor! Bakan Kurum merak edilen detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde başlatılacak olan sosyal konut projesiyle ilgili detayları paylaştı. İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların projeye başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını söyledi. Bakan Kurum, "240 aya kadar da vade imkanı olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından dar gelirlilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde sosyal konut projesini başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM BAŞVURU KOŞULLARINI PAYLAŞTI

Erdoğan'ın müjdesi sonrası ev hayali kuran vatandaşları heyecan sardı. Herkes projenin detaylarını merak ederken beklenen açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, tüm Türkiye'de başlatılacak proje için başvuru koşullarını paylaştı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Projeye başvuru yapacakların gelir şartıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek." dedi.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

GENÇLERE KONTENJAN AYRILACAK

Gençlere kontenjan ayrılacağını belirten Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." şeklinde konuştu.

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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 81 ilde sosyal konut projesi başlıyor! Bakan Kurum merak edilen detayları paylaştı - Son Dakika


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