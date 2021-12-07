Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti çöktü! İnternet sitesine de uygulamalara da erişim sağlanamıyor

Türkiye'nin en popüler çevrimiçi yemek sipariş sitelerinden Yemeksepeti çöktü. Sipariş vermek için siteye girmek isteyenler erişim sağlayamazken, cep telefonu uygulamaları da kullanıcıları "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajıyla karşılıyor.

"TEKNİK EKİBİMİZ KONUYLA İLGİLENİYOR"

Yemeksepeti üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcıları internet sitesinde bekleyen karşılama mesajı ise şu şekilde;

"Teknik Arıza! Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler."

HACKERLAR 20 BİN KULLANICININ BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde dijital yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'nin verilerini eline geçiren hackerlar, fidye taleplerinin yerine getirilmediğini ifade ederek 20 bin kullanıcının adres ve telefon bilgilerini paylaşmıştı.

Hackerların, "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" dediği belirtilirken, hacker'lar gerekçe olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılmasını göstermişti.

"DAHA ÇOK VERİYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Yayınlanan mesajda "20 bin rastgele Yemeksepeti müşterisinin verilerini paylaşmaya karar verdik. Çünkü duyduk ki Yemeksepeti bu sızıntıya dair Türk halkına Twitter hesabından paylaşım yapan bazı gazetecileri mahkemeye vermiş. Eğer Yemeksepeti bunu yapmayı bırakıp bize bir teklifte bulunmazsa bir kaç ünlünün de arasında bulunduğu daha çok veriyi çok yakın zamanda paylaşacağız" denilmişti.