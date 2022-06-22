Chevron Üst Yöneticisinden petrol şirketlerini eleştiren Biden'a "yaklaşımı değiştirin" çağrısı - Son Dakika
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Chevron Üst Yöneticisinden petrol şirketlerini eleştiren Biden'a "yaklaşımı değiştirin" çağrısı

22.06.2022 01:15
Chevron Üst Yöneticisinden petrol şirketlerini eleştiren Biden'a "yaklaşımı değiştirin" çağrısı

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Mike Wirth, ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirilerini reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Mike Wirth, ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirilerini reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.

Chevron Üst Yöneticisi Wirth, artan petrol fiyatları nedeniyle büyük petrol şirketlerini eleştiren Biden'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ağırlaşan küresel arz ve talep dengesizliklerinin kolay çözümü olmadığına işaret eden Wirth, bu durumun siyasi retorikten ziyade düşünceli bir eylem ve birlikte çalışmaya istekli olmakla ele alınabileceğini kaydetti.

Ülkede artan benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacak politikaların geliştirilmesi amacıyla ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un düzenleyeceği toplantıya katılacak sektör yöneticilerinden biri olan Wirth, Granholm ile hem kısa vadeli sorunlara hem de enerji piyasalarının uzun vadeli istikrarına yönelik eylemler hakkında yapıcı bir görüşme yapmayı umduğunu belirtti.

Wirth, Chevron'un geçen sene 143 yıllık tarihinin en yüksek hacimli petrol ve gazını ürettiğine dikkati çekerek, bu yılın ilk çeyreğinde ABD'deki petrol üretimlerinin geçen yılın aynı çeyreğine göre günlük 109 bin varil artarak günde 1,2 milyon varile ulaştığını aktardı.

Mektubunda Chevron'un çalışmalarına ilişkin bilgi veren Wirth, şunları kaydetti:

"Bu çabalara rağmen, yönetiminiz büyük ölçüde endüstrimizi eleştirmeye ve zaman zaman karalamaya çalıştı. Bu eylemler, karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için faydalı ve Amerikan halkının hak ettiği bir şey değil. Günümüzün jeopolitik durumu bu enerji krizine katkıda bulunurken, fiyatları aşağı çekmek ve arzı artırmak bir yaklaşım değişikliği gerektirecektir. Endüstrimizi enerji üretimini artırmaya çağırdınız. Katılıyoruz, beraber çalışalım. ABD enerji sektörünün, ülkemizin daha fazla enerji güvenliği, ekonomik refah ve çevre korumasına doğru bir yolda ilerleyebilmesi için yönetiminizin iş birliğine ve desteğine ihtiyacı var."

ABD Başkanı Joe Biden ise Chevron Üst Yöneticisi Wirth'ün mektubuna ilişkin "çok hassas" değerlendirmesinde bulundu. Biden, "Duygularının bu kadar kolay incineceğini bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Biden, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada, petrol şirketlerinin arz sıkıntısından yararlanarak karlarını artırdığını belirtmişti.

Büyük petrol üreticilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazan Biden, artan benzin fiyatlarına karşı petrol şirketlerine üretimi artırma çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Chevron Üst Yöneticisinden petrol şirketlerini eleştiren Biden'a 'yaklaşımı değiştirin' çağrısı - Son Dakika

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