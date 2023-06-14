CHP de asgari ücret için rakam verdi: 12 bin 751 TL ile 14 bin TL arasında bir rakama denk gelmeli

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Görüşmeden herhangi bir rakam çıkmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TİSK ve TÜRK-İŞ başkanlarını ağırlayacak.

"KAYIPLAR KARŞILANMALI"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret yapılacak ara zamma ilişkin konuştu. Ağbaba, "Yıl başından bugüne, asgari ücretlinin 96 dolar kaybı var. Haziran ayı itibarıyla asgari ücretlinin dolar karşısındaki kaybı 96 dolara kadar yükseldi. 96 doların TL karşılığı ise 2 bin 270 TL. Eğer asgari ücrete yeni bir zam yapılacaksa önce asgari ücretin 5 aylık kaybının karşılanması ve daha sonra yeni asgari ücretin bu kayıpla birlikte yeniden belirlenmesi gerekir. Yani asgari ücrete yapılacak olan zam, 8 bin 560 TL üzerinden değil, 10 bin 776 TL üzerinden belirlenmelidir. Bununla da yetinilmemeli, mevcut asgari ücret karşısında bugün olması gereken 10 bin 776 TL'ye de en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Yoksa mevcut 8 bin 506 TL üzerinden asgari ücrete yapılacak zam, asgari ücretlinin ne 5 aylık kaybını tam olarak karşılayabilir ne de gelecek 6 ay boyunca asgari ücreti açlık sınırının üstünde tutabilir." dedi.

"12-14 BİN TL ARASINDA OLMALI"

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı bin 298 TL, İTO enflasyonuna göre bin 441 TL ve ENAG enflasyonuna göre 2 bin 385 TL'dir. Yani 8 bin 506 TL asgari ücretin bugünkü alım gücüne ulaşabilmesi için bu farkların öncelikli olarak 8 bin 506 TL'ye yansıtılması gerekir. Dolar ya da enflasyon verileri karşısındaki kayıp asgari ücrete eklendikten sonra ise asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Bu durumda asgari ücret, 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL arasında bir rakama denk gelmelidir. Bunun altında verilecek bir rakam ne asgari ücretlinin 5 aylık kaybını karşılar ne de gelecek 6 ay boyunca açlık sınırının üstüne taşır."

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: İŞÇİMİZ RAHAT OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün merakla beklenen asgari ücret zammıyla ilgili konşup, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.