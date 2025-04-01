CHP lideri Özel\'den yeni boykot çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısıyla tepki çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, yarın düzenlenecek tüketim boykotuna tüm vatandaşları çağırdı.

ÖZEL BİR KEZ DAHA BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel şunları kaydetti: "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."