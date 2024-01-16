 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu ilave zammın yetersiz olduğunu belirterek en düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini söyledi.

16.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 21:06
Abone Ol

CHP lideri Özel, emeklilere gelen yüzde 5 ek zamma ilişkin,"Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi

CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler

ÖZEL: EMEKLİLER BUNA MAHKUM EDİLEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye yüzde 5 ek zam hakkında bir paylaşımda bulundu.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasına değinen Özel, "Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
CHP lideri Özgür Özel\'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
YORUMLAR (7)
  • Uğur RİZE: Perisan olacaz ya 10 binlira nedir oy falan vermicem artık ya Yanıtla 38 191
  • Serkan Basar: Türkiye Türkiye olalı her bir dalda bukadar zor durumda bırakılmamıştır resmen ülke her bir koldan felakete sürükleniyor Yanıtla 20 169
  • ramazan yazar: Bütün çalışanlar zaten emekli memur asker doktor bunlara çalışıyor..bunlar yüzünden asgari ücretli esnaf çalışan kan agliyor Yanıtla 60 89
  • Ali Mutlu: Ohhhhhh Yanıtla 9 50
  • Mevlut Emre: Bol keseden at sen olsan yapacaksın sanki sen konuş koyunların inanıyor iste Yanıtla 6 6
  • Naim Küçükyağlıoğlu: Daha bu iyi günleriniz kendi düşen ağlamaz Yanıtla 1 10
  • Naim Küçükyağlıoğlu: Daha durun bakalım iyi günleriniz kendi düşen ağlamaz Yanıtla 1 6

Özgür Özel, Finans, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de Kutup Soğukları: 7 Kişi Hayatını Kaybetti ABD'de Kutup Soğukları: 7 Kişi Hayatını Kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:05:55. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement