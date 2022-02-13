Üye Girişi
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı - Son Dakika

Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı

13.02.2022 13:52
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı

Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler fiyatları esneterek asgari düzeye çekti.

Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler fiyatları esneterek asgari düzeye çekti.

İl genelinde çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi oluşturdukları farklı konseptlerle hazırlıklılarını tamamladı. Buket ve kama çiçek modellerine göre fiyatlar da değişim gösteriyor. Çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşa yansıtılmaması için fiyatlar da asgari düzeye çekildi.

Büyük buketler yerine küçük buketlerin tercih edildiğini söyleyen çiçekçi Buğra Kaan Aras, Sevgililer Günü için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Aras, "Önceden Sevgililer Günü için daha büyük buket ve çiçekler tercih ediliyordu. Maddi imkanlardan dolayı daha küçük buketler tercih ediliyor" dedi.

Çiçekçi Serkan Erer ise fiyatların artış göstermesine rağmen müşterilerine yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti. - KIRŞEHİR

Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement