Çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı

Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler fiyatları esneterek asgari düzeye çekti.

İl genelinde çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi oluşturdukları farklı konseptlerle hazırlıklılarını tamamladı. Buket ve kama çiçek modellerine göre fiyatlar da değişim gösteriyor. Çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşa yansıtılmaması için fiyatlar da asgari düzeye çekildi.

Büyük buketler yerine küçük buketlerin tercih edildiğini söyleyen çiçekçi Buğra Kaan Aras, Sevgililer Günü için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Aras, "Önceden Sevgililer Günü için daha büyük buket ve çiçekler tercih ediliyordu. Maddi imkanlardan dolayı daha küçük buketler tercih ediliyor" dedi.

Çiçekçi Serkan Erer ise fiyatların artış göstermesine rağmen müşterilerine yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti. - KIRŞEHİR