Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi

Ordu'da "24 Kasım Öğretmenler Günü"nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk arttı.

Birbirinden farklı çiçeklerin özel hazırlandığı çiçekçilere siparişler birkaç gün öncesinden gelmeye başladı. Gül, karanfil, lale ve son yıllarda fanus içerisinde figürler bulunan terrerium adı verilen hediyelik eşyalar Öğretmenler Günü'nde en çok alınan ürünler arasında. Çiçekçilerde gülün tanesi 10 TL, karanfilin tanesi 5 TL ve buket yaptırmak isteyenler için fiyatlar 70 liradan başlıyor.

Altınordu ilçesinde çiçekçi mesleği ile uğraşan Orhan Gündoğdu, Öğretmenler Günü için yoğun bir hazırlık temposunda olduklarını belirterek, her yıl bu yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Bu tarz günlerde her zaman gülün favori çiçek olduğuna değinen Gündoğdu, "Gülün haricinde orkide geçmiş yıllara oranla bu sene daha fazla ilgi görüyor. Saksı bitkilerimizden saksıda güllerimiz, kalanşo çiçeklerimiz, sıklamen çiçeğimiz, Atatürk çiçeğimiz var. Bunlarda favori olarak en çok gidecek olduğunu düşündüğümüz güllerdir" dedi.

Gündoğdu son yıllarda terrerium denilen hediyelik eşyanın da tercih edildiğini sözlerine ekledi. - ORDU