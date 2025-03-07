3 milyarlık destek ödemesi bugün başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

3 milyarlık destek ödemesi bugün başlıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

07.03.2025 14:18  Güncelleme: 14:33
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Çiftçilerin uzun süredir merakla beklediği destek haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine dair açıklama yaptı.

Üretime verilen desteğin, toprağa bereket olmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

HUBUBATA 3 MİLYARDAN FAZLA DESTEK

Destek tutarları, hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira, hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira olarak belirlendi. Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli, Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün başlıyor
3 milyarlık destek ödemesi bugün başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 milyarlık destek ödemesi bugün başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdullah:
    mazot ve gübre desteği ne zaman 12 0 Yanıtla
  • nesha512:
    yandaşlara destek ödemesi başladı?? 1 2 Yanıtla
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