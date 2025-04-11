5,5 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı

5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Destek ödemesine ilişkin bilgilendirmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı.

Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek tarımsal ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Buna ilişkin detaylara yer veren Bakan Yumaklı, bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurguladı.

Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.