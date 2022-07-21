Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek - Son Dakika
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Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek

21.07.2022 06:08
Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek. Ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek. 2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek - Son Dakika
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