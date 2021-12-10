Üye Girişi
Çiftçilere gübre müjdesi - Son Dakika

Çiftçilere gübre müjdesi

10.12.2021 13:55
Çiftçilere gübre müjdesi

Çiftçilere kompoze gübre desteği vereceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Üreticilerimize 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz" dedi.

Çiftçilere kompoze gübre desteği vereceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Üreticilerimize 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli meyve üretiminde kullanılmak üzere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği verecek. Tarıma desteğin devam ettiğini söyleyen Tahir Büyükakın, "Kasım ayında yem bitkisi tohum ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli 1600 ton kompoze taban gübresi desteğiyle üreticilerimizin yüzünü güldürdük. Şimdi de 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilerimize, yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile birlikte fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve üretiminde kullanılmak üzere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz. Üreticilerimize gübrelerini, önümüzdeki haftadan itibaren teslim etmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"İki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere her fırsatta yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "İki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladık. Bu desteklerimizi artırmak içinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nde üretim yapan tüm hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye güçlü tarım ile var olur. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Tabi Kocaeli'nde bu tarımsal ve hayvansal üretimdeki potansiyeli daha da yukarılara çekmek için gayret veriyoruz. 13 bin çiftçimize iki buçuk milyon mazot desteği verdik. Bu desteklerin yanı sıra tarımsal üretime vizyon kazandırdık, çiftçimizin geliri arttırmak içinde projeler ürettik. Biz durmayacağız, çiftçimizin yanında üretimin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Çiftçilere gübre müjdesi
Çiftçilere gübre müjdesi
Çiftçilere gübre müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere gübre müjdesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! 14:07 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? 13:56 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor         
14:09
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda         
13:55
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçilere gübre müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement