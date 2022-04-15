Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği - Son Dakika
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Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

15.04.2022 19:00
Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu, nohut, gübre ile birlikte arı yetiştiricilerine şeker dağıtımı, kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu, nohut, gübre ile birlikte arı yetiştiricilerine şeker dağıtımı, kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Pazartesi Kapalı Pazar alanında yapılan dağıtım törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Valimizin belediyeler aracılığı ile böyle bir desteklemeyi yapabileceğimizi söylemesi ile birlikte, bu işin ne kadar önemli olduğunu bizde anladık. Geçen ay yaptığımız törenle, Kütahya Belediyesi'ne ait olan 26 mahallemize benzer destekleri yaptık. Geride kalan iki yıllık süreçte dünyanın yaşadığı pandemi etkisi ile başta tarım olmak üzere tüm üretimlerin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya öğrendi. İçinde bulunduğumuz şartlarda bu desteklerin çok anlamlı olduğunu ifade ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Hibe desteğinin 10 milyon TL'ye ulaştığını kaydeden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2022 yılı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde düzenlenen programda; değerli çiftçilerimize; 11 ton yağlık ayçiçeği, 146 ton nohut tohumu, şeker ve 400 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik. Toplamda 10 milyon TL'ye ulaşan hibe desteğinin üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticilere bereketli bol kazançlar temennisinde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, "Çiftçilerimize; 11 ton yağlık ayçiçeği, 146 ton nohut tohumu, şeker ve 400 ton gübre desteğinde bulunduk. Tohumların çiftçilerimize bereket ve bol kazanç getirmesini diliyor; Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği
Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği

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Kütahya Belediyesi, Pazartesi, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği - Son Dakika


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