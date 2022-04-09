Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı

09.04.2022 11:43
Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Ayçiçeği Üretimini Arttırma" projesi çerçevesinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek tohum dağıtıldı. Dağıtım sırasından bir konuşma yapan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, "Ülkemizin böyle zor zamanlardan geçerken çiftçimizin değerini acı tecrübe ile öğrendik. Kırsal kesimde yaşayan insanımızın yerlerini terk etmemelerini zor şartlarda da olsa üretimimizi arttırmak gerekiyor. Üreticilerimize devlet olarak her türlü desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize çok teşekkür ederken yapacağınız mahsullerden çok verim almalarını dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıttı. - BİLECİK

Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Gölpazarı'nda üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı Gölpazarı'nda üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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