Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı - Son Dakika
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Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı

09.05.2022 16:17
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Trakya'da çeltik üreticilerinin mesaisi başladı.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Trakya'da çeltik üreticilerinin mesaisi başladı.

Edirne'deki çeltik arazilerinde ürünün suyu eşit alması için tarlalar lazerle düzenleniyor. Yüksek verimlilik için "çeltik tavası" da denilen tarlalar lazerli ekipmanla düzleştiriliyor. Tavalar ardından su ile doldurulup, tohum toprakla buluşturulacak.

Üyüklütatar köyü çeltik üreticilerinden Özcan Çetin, "Yaklaşık 20 günden beri çeltik yerlerinin hazırlığını yapıyoruz. Şu anda tesviye aşamasını yapıyoruz. Bundan sonra ilacımızı atıp, su verip ekime hazır hale getireceğiz. En son teknolojilerden olan lazer yöntemini kullanıyoruz. Lazer tesviye dediğimiz alet toprağa tava dediğimiz yerleri eşit hale getirip, suyun her tarafta aynı derinlikte olmasını sağlayan bir alet. Bu alet sayesinde hem verim hem de kalite artıyor. Eskiden göz kararı yapıyorduk. Bu makine olduğu için şimdi daha hassas oluyor, otomatik olarak kendi düzlemesini yapıyor" dedi.

Yaklaşık 250 dekar alanda ekim yaptığını belirten Çetin, maliyetler arttıkça bu işte çalışacak insan da bulamadıklarını aktardı. Lazer tesviye ve ilaçlama yaptıklarını söyleyen Çetin, hazır olan yerlerde ise sulama ve ekime başladıklarını ifade etti.

Çeltik ekiminin zorluklarından bahseden tarım işçisi Sercan Çınar ise, çeltik ekiminin oldukça yorucu olduğunu ifade etti. Ekime başlamadan önce hazırladıklarını söyleyen çeltik üreticisi Mümin Tüfekçi, bu yıl artan girdi maliyetleri karşısında biraz zorlanacaklarını aktardı. İlaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Tüfekçi, toprağa zarar vermeyecek şekilde sıvı ilaçlar kullandıklarını ve ilaçlamayı insan gücü kullanmadan traktörlerle yaptıklarını dile getirdi.

İlk olarak yerlerin sürülmesi ile başlayan çeltik mesaisi, lazer tesviye, ilaçlama, gübrelemenin ardından ekimle devam ediyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tarlalarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde çeltik ekimine geçilecek. Nisan ve mayıs aylarında tarlaların sürülmesi, sulama ve ekim ile başlayan zorlu mesai eylül ayına kadar devam edecek. - EDİRNE

Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı
Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı

YORUMLAR
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Edirne'de çeltik ekim mesaisi başladı Edirne'de çeltik ekim mesaisi başladı Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

Trakya Bölgesi, Türkiye, Edirne, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin 'beyaz altın' mesaisi başladı - Son Dakika


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