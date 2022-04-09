Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak

09.04.2022 10:50
Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı ilçedeki 10 bin dekar alanda ayçiçeği üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı ilçedeki 10 bin dekar alanda ayçiçeği üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyor. Proje ile üreticilerin 36 milyon TL'lik gelir elde etmesi bekleniyor. Çiftçileri yalnız bırakmayarak tohum dağıtım törenine katılan Başkan Zolan, "Her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.

Denizli'de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla çiftçileri desteklemeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlatılan proje ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi. Proje ile 3 bin ton rekolte hedeflenirken, üretimden ise 36 milyon liralık gelir bekleniyor.

Baklan'da düzenlenen yağlık ayçiçeği tohum dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Baklan İlçe Başkanı Mehmet Emin Giral, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, çiftçiler ve davetliler katıldı.

36 milyon TL gelir bekleniyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Erkaya törende yaptığı konuşmada Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 10 bin dekar alanda yağ yapımında kullanılacak ayçiçek ekiminin yapılacağını belirterek, "Bu üretimden 3 bin ton rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz de bu üretimden 36 milyon lira gelir elde edecek. Projemizin hayata geçmesinde bizlere destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de Baklan Ovası'nın çok zengin topraklara sahip olduğunu kaydetti. Başkan Osman Zolan'ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Gülsever, "Osman Başkanımıza ne zaman gitsek bizi hep önceliği olarak değerlendirdi ve destek oldu. Baklan Sol Sahil Sulama Projesi'nin öncelikli olması için verdiği destek bütün çiftçilerimize can suyu oldu. Ayçiçek yağı projesi ile hem Baklan, hem de Denizli bu işin öncülüğünü yapacak. Bu işi sahiplendiğiniz ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yağlık ayçiçeği talebi çok fazla"

Başkan Zolan ise Denizli'nin 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından merkez dahil 19 ilçenin sorunlarına çözüm yolunda çok önemli adımlar attıklarını anlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere verdiği destekleri tek tek sayan Başkan Zolan, "Göreve geldiğimizde yollar, altyapı, üstyapı, spor alanları, parklar gibi sayısız hizmet yaptık ama Büyükşehir olmamızla beraber tarımsal destekleme imkanlarına da sahip olduk. Bununla birlikte ise her zaman çiftçilerimizin yanında olduk" dedi.

Küresel ısınmaya dikkat çekerek çiftçilerin ekeceği ürünleri belirlerken dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, "Sadece Denizli'de değil, ülkemiz ve dünyada artık iklimler değişiyor. Yağış dengeleri bozulmuş durumda ve dünya ısınıyor. Onun için suyu dikkatli kullanmak gerekiyor ve bu yağlık ayçiçeği su kullanılmadığı takdirde bile yetişebilen bir ürün. Şu anda yağlık ayçiçeği talebi çok fazla, ülkemizin bu ihtiyacına inşallah bir nebzede biz katkı verebiliriz. Çiftçilerimize destek olmak için birçok proje yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Allah yolumuzu açık etsin. Üreticilerimize daha fazla destek vermeye hep birlikte devam edeceğiz. İnşallah hem ülkemiz hem şehrimiz, hem Baklanımız, hem diğer ilçelerimiz, hem de çiftçimiz bu işten karlı çıkacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Baklan ilçesinde üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları teslim edildi. - DENİZLİ

Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak
Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak
Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak
Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak
Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak

YORUMLAR
500
CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Denizli, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Okula gitmek için yola çıktı, sokak köpeğinin saldırısına uğradı: İşte o görüntüler
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement