Çiğ süt destekleme primi 1 liraya yükseldi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı, çiğ süt destekleme prim miktarının 80 kuruş artırılarak 1 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye satış fiyatını 8 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,70 lira olarak açıkladığı ve bakanlığın da bu fiyatın üzerine litre başına 20 kuruş çiğ süt desteği verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Ancak dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt desteği 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 80 kuruş artırılarak 1 liraya yükseltildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini 3'er aylık dönemler halinde yeniden değerlendirecek ve üreticileri korumaya devam edecektir" denildi.