Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatında artışa gitti. 18,35 TL olan litre fiyatı, 1,25 TL zamla 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 19,60 TL olarak belirlendi. Böylece tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 oranında artış gerçekleşti.

21 TL'YE ÇIKARILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ise fiyatın 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

"RAKAM OY BİRLİĞİYLE BELİRLENMİŞTİR"

USK Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2025 tarihli toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için +29 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."

ÜRETİCİLER TEPKİLİ

Öte yandan Çevre Köyleri Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Birliği (TARIM KOOP) Başkanı Mehmet Özkurnaz, beklentilerinin 24 TL olduğunu belirterek fiyatın 19,60 TL olarak açıklanmasını "mağduriyet" olarak nitelendirdi.

Özkurnaz, "USK'nın üreticiyi mağdur etmeye hakkı yok. Bu konuda süt sanayicisi ile ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizi zor durumda bırakacak şekilde düşük fiyat politikası uygulamaması gerekir. Hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için en büyük sorumluluk USK ve sanayicilere düşüyor" dedi.