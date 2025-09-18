Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam - Son Dakika
Ekonomi

Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam

Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam
18.09.2025 09:47
Ulusal Süt Konseyi, 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatını 18,35 TL'den 19,60 TL'ye çıkardı. Tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 oranında artış gerçekleşirken, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği ise fiyatın 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatında artışa gitti. 18,35 TL olan litre fiyatı, 1,25 TL zamla 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 19,60 TL olarak belirlendi. Böylece tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 oranında artış gerçekleşti.

21 TL'YE ÇIKARILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ise fiyatın 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

"RAKAM OY BİRLİĞİYLE BELİRLENMİŞTİR"

USK Yönetim Kurulu'nun 17 Eylül 2025 tarihli toplantısında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için +29 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."

ÜRETİCİLER TEPKİLİ

Öte yandan Çevre Köyleri Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri Birliği (TARIM KOOP) Başkanı Mehmet Özkurnaz, beklentilerinin 24 TL olduğunu belirterek fiyatın 19,60 TL olarak açıklanmasını "mağduriyet" olarak nitelendirdi.

Özkurnaz, "USK'nın üreticiyi mağdur etmeye hakkı yok. Bu konuda süt sanayicisi ile ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizi zor durumda bırakacak şekilde düşük fiyat politikası uygulamaması gerekir. Hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için en büyük sorumluluk USK ve sanayicilere düşüyor" dedi.

Ekonomi, Finans, Tarım, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiğ süt referans fiyatına yüzde 6,8 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • akil:
    Çiftçilik bitmiştir , 5 yıldır neredeyse buğday fiyatları aynı ama mazot, gübre, ilaç, yedek parça, işçilik, yağ,traktör fiyatları, yüzde 500 zamlandı..neymiş ekmek fiyatları yükselecekmiş o girdilere niye zam üstüne zamlar yapıyorsun çiftçiyi köle olarak kullanıyorsunuz, Allah bırakmasın inşallah 4 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Hayırdır kardeşim ne olduda herşeye zam geliyor işçi emekli dışında herşeye zam halkı sefalete sürüklüyosunuz ahlaksızlar asgari ücrete zam gelmeden herşeye zam geldi birde asgari ücrete zam gelince daha zamlı para ellerine geçmeyince zam allahım bunun sebepleri kimlerse yok eyle yedirme ne olur 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
