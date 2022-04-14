Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

14.04.2022 13:08
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, 2 tırda turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, 2 tırda turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den gümrük sahasına gelen 2 tır riskli olarak değerlendirildi. Kornişon turşu taşıdığı beyan edilen 2 tır X-Ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk noktaları belirlenen tırlar, daha sonra arama hangarına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpekler de aramaya dahil edildi. Köpeklerin, içinde turşu olduğu belirtilen bidonlara aşırı tepki vermesi üzerine bunlar açıldı. Bidonların taban kısımlarında şeffaf poşetler içinde haplar olduğu görüldü.

Haplardan alınan numunenin test kiti aracılığıyla yapılan analizinde uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 tırda toplam 403 kilogram ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Tırın sürücüleri dahil 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cilvegözü'nde, 2 milyon 422 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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