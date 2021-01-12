Cilvegözü'nden Suriye'ye 115 milyon 314 bin dolarlık ihracat

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2020 yılında Suriye'ye 115 milyon 314 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Yurdun çeşitli bölgelerinden yüklenen TIR'lar dönem içerisinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava gümrük kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıp, yeniden Türkiye'ye dönüş yapıyor. Günde ortalama 250-300 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanıyor. Yapılan ihracatta Hatay, Akdeniz Bölgesi'nin en çok ihracat yapan ili olurken, Türkiye'de ise 10'uncu sırada yer aldı. En büyük ihracat kalemleri başında ise demir, çelik, çimento ve yaş sebze- meyve geldi. 2020 yılı sonu itibariyle Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 115 milyon 314 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.