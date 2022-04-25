Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği - Son Dakika
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Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği

25.04.2022 10:16
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği

Osmaniye'de 'Tarımda Üretim Seferberliği' projesi çerçevesinde çimlenmiş soğan, patates ve sarımsaklar tekrardan toprakla buluşturulup vatandaşların sofrasına sunulacak.

Osmaniye'de 'Tarımda Üretim Seferberliği' projesi çerçevesinde çimlenmiş soğan, patates ve sarımsaklar tekrardan toprakla buluşturulup vatandaşların sofrasına sunulacak. Projenin mimari Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, çimleniş soğan, patates ve sarımsakların çöp değil toprakla buluşturulması halinde tohum olduğunu söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın "Tarımda milli seferberlik ilan edilmeli" açıklamasının ardından hareket geçen Bahçe Ziraat Odası Fatma Şahin, 'Tarımda Üretim Seferberliği' projesini başlattı. Proje kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren komisyon evlerini ziyaret eden Fatma Şahin, raf ömrünü tamamlamış olan soğan, patates ve sarımsak gibi sebzelerin çöp değil tohum olduğu vurgusunu yaptı. Bunun üzerine Bahçe ilçesindeki 98 dönümlük arazide kadınlara istihdam sağlamak isteyen Şahin, üretim seferberliği adı altında komisyon evlerindeki çimlenmiş olan soğanları toplayarak toprakla buluşturmayı hedefledi. Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsakların çöp değil tohum olduğunun altını çizen Fatma Şahin, bu tür sebzelerin tekrardan tarıma kazandırılması gerektiğin söyledi.

"Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsaklar çöp değil tohumdur"

Proje hakkında bilgiler gazetecilere bilgiler veren Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye'de gıda arzının önemli olduğu günlerde Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın 'Tarımda üretim seferberliği başlatılmalı' sözlerinin akabinde Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'ndeki soğan, patates ve sarımsak gibi çimlenmeye hazır raf ömrünü yitirmiş soğanları alıp tekrardan kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 'Tarımda Üretim Seferberliği' projesini başlatıyoruz. Yanlış algılanmasın bu bir stokçuluk değil, arz talep meselesi stokçuluk komisyon evlerinde olmaz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Biz burada raf ömrünü yitirmiş soğan, patates ve sarımsak gibi sebzeleri tekrardan tarıma kazandırmak için ve insanların sofrasına sunmak istiyoruz. Projemizde üretim seferberliği ve kadın istihdamı şeklinde başlattık. Aynı zamanda Bahçe ilçesinde projenin devamı olan 98 dönüm arazide kadınları istihdam edip bunu da Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Marketler zincirlerinde raf ömrünü yitirmiş soğan ve patates gibi sebzelerin kesinlikle çöpe atılmaması gerektiğini ve bunların çöp değil atık değil tohumdur diyerek bunu projemizi büyütmek istiyoruz. Bu bitkilerin toprakla buluşmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği
Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği

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Şemsi Bayraktar, Fatma Şahin, Osmaniye, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çimlenmiş soğan, patates ve sarımsak seferberliği - Son Dakika


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