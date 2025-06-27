Çin, ABD ile Londra'daki ticaret görüşmelerinde vardıkları mutabakata ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını açıkladı. Anlaşma, Cenevre'de müzakere edilen ve daha geniş ticaret görüşmelerini kolaylaştırmak için 90 günlük geçici bir tarife indirimini içeren önceki bir çerçeve üzerine inşa edilmişti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
27.06.2025 12:27:58. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD ile anlaşmayı sonuçlandırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?