Çinli otomotiv devi Chery, Samsun\'da fabrika kuracak

Ekonomi

Çinli elektrikli otomotiv devi BYD'nin ardından şimdi de bir başka Çinli otomotiv şirketi Chery'e özel yasal düzenleme yapıldı. Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) yer verilmesi beklenen Chery için OSB'nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı.

Samsun'da ikinci bir OSB'nin kurulması için çalışma yapıldı. Tekkeköy'de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Çalışmalar sürerken Çinli Chery'ye de OSB'de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB'den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı.

VERGİ PAKETİNE DAHİL EDİLDİ

OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM'ye sunulan vergi paketinin içerisine bir cümlelik madde eklendi. Bu maddeyle sadece OSB'nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düşmüş oldu. Sonunda formül, görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu. Ancak işin içine Chery girince OSB kurulmasına ilişkin izne bir de 'genişleme izni' eklendi. Üstelik kamu arazisi üzerinde gerçekleştirilecek genişleme için devlete para ödenmemesi de yasayla garantiye alındı.

CHP ŞERH KOYDURDU

Söz konusu değişiklik, CHP'nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis'ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi.

Murat Çam, OSB'nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.