Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun\'da fabrika kuracak

Çin'in Türkiye yatırımları devam ederken daha önce elektrikli otomotiv markası BYD için yapılan özel yasa düzenlemesinin bir benzeri de Chery için yapıldı. Samsun'da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli otomotiv devi Chery için de fabrika kurulacak ve markanın kamu arazilerinde genişlemesine de izin verilecek.

27.10.2024 11:45
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Çinli elektrikli otomotiv devi BYD'nin ardından şimdi de bir başka Çinli otomotiv şirketi Chery'e özel yasal düzenleme yapıldı. Samsun'da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) yer verilmesi beklenen Chery için OSB'nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı.

Samsun'da ikinci bir OSB'nin kurulması için çalışma yapıldı. Tekkeköy'de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Çalışmalar sürerken Çinli Chery'ye de OSB'de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB'den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı.

VERGİ PAKETİNE DAHİL EDİLDİ

OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM'ye sunulan vergi paketinin içerisine bir cümlelik madde eklendi. Bu maddeyle sadece OSB'nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düşmüş oldu. Sonunda formül, görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu. Ancak işin içine Chery girince OSB kurulmasına ilişkin izne bir de 'genişleme izni' eklendi. Üstelik kamu arazisi üzerinde gerçekleştirilecek genişleme için devlete para ödenmemesi de yasayla garantiye alındı.

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

CHP ŞERH KOYDURDU

Söz konusu değişiklik, CHP'nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis'ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi.

Murat Çam, OSB'nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Samsun, Dünya, Chery, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilgehan Göktürk:
    Samsun bu fabrika için uygun bir yer değil...!!Neden Samsu u tercih ettiklerini biliyormusunuz?Çünkü liman kenti olduğundan büyük bir ihtimalle montaj fabrikası kuracaklardır.O yüzden gemilerle montajlanacak parçalar daha kolay geleceği için tercih etmişlerdir ama Samsun daki bir avuç tarım arazisini de yok edecekler demektir... 33 86 Yanıtla
    cennetatakum samsun:
    İstanbul civarı olması hep göç demektir,bırakta karadeniz bölgesi ve çevresi gelsin ve göç vermeyi durdurur iş sağası olarak, ATATÜRK'ümüzün şehri olan ve 19 mayıs 1919 da Samsun'a ayak basmıştır. işlenmesi gereken gerdanlıktır bir SAMSUN yıllardır işlenmemiştir ,bir ORDU'lu olarak.... 1 1
    Kenan Dayan:
    böyle mi dudunebildin o kadar ihtimal arasında ') 0 1
    OMAR DAYI:
    samsuna binlerce kişilik iş imkanından neden bahsetmiyorsun ? 0 1
    recep balcı:
    Kendi soruna kendin cevap vermişsin zaten 0 0
  • Öner Çelik:
    Farkında mısınız adamlar ucuz işçilikten dünya devi olma yolunda ilerlerken bizde bu ekonomide ucuz işçilik boy gösteriyor. 46 7 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Ne uğraşıyorsunuz tarlayla, tapanla. Satın tarlayı tokiden bir ev alın. Girin sigortalı bir işe 45 yaşında emekli olun. Marketlerden bozulmayan yoğurt, mutlu tavuk yumurtası alın. Nokul tatlısı desek kimse bilmez. Dubai çikolatası yiyin 24 21 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bilgehan Öztürk içlenmiş kendi memleketi neresinise oraya fabrika kurulmadığı için. İnşallah Samsun luda değildir. 5 4 Yanıtla
  • Trabzon:
    TOGG DÜŞÜNÜLÜRKEN BEN SAMSUNDA KURULSUN FABRİKASI DİYE CİMERE YAZMIŞTIM HATTA DAHA SONRA SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI DA NUNU TALEP ETMİŞTİ..TABİ OLMADI....BİZDEKİ SANAYİLEŞME BİLE BİR ACAYİP HERŞEY İSTANBUL VE ÇEVRESİ SANKİ ANADOLU DOĞU BİZİM TOĞRAĞIMIZ DEĞİL...İNŞALLAH BU PROJEYİ BOZMAZLAR... 4 0 Yanıtla
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