Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel 30 'TOGG' hediye kampanyası başladı! - Son Dakika
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Ekonomi

Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel 30 'TOGG' hediye kampanyası başladı!

Çitlekçi\'nin 30\'uncu yılına özel 30 \'TOGG\' hediye kampanyası başladı!

Türkiye genelinde kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Ankara merkezli Çitlekçi, 30'uncu yılına özel düzenlediği 30 'TOGG' kampanyası başladı. 3 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasında markanın mağazalarından ya da internet sitesinden tek seferde en az 500 TL ve katları alışveriş yapan 30 kişi, yerli otomobil 'TOGG' sahibi olma fırsatı yakalayacak.

03.02.2025 13:32
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Çitlekçi mağazalarında 500 TL'lik alışveriş yapan herkes 1 çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişe, markanın mobil uygulamasını ücretsiz indirerek veya web adresinden iletişim formu doldurarak katılabilirsiniz. Mobil uygulama içindeki QR kodu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkınızı aktive edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.

30. YILA ÖZEL TOGG HEDİYESİ

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık'ın Yönetim Kurulu Vekili Abdullah Tunç, "30'uncu yılımızı yine bir ilke imza atarak Türkiye'de daha önce düzenlenmemiş muhteşem bir kampanya ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Duyurusunu yaptığımız ilk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Haziran ayına kadar her 500 liralık alışverişte katılımcılar birer çekiliş hakkı kazanacak. Haziran ayında Noter huzurunda halka açık şekilde yapılacak çekilişte sahipleri ile buluşacak TOGG'ları şubelerimizde görebilirsiniz" dedi.

Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel 30 'TOGG' hediye kampanyası başladı! - Son Dakika

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