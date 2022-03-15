Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak - Son Dakika
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Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak

15.03.2022 17:09
Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak

Fransız otomotiv devi Citroen, 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Saatte 50 km hız yapabilen mini araç, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aynı araç Avrupa'da ise 6 bin euroya satılıyor.

Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

TÜRKİYE'DE B1 EHLİYET ŞARTI

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

AVRUPA FİYATI 6 BİN EURO

Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde. ÖTV ve KDV'den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyordu.

CITROEN AMI TÜRKİYE FİYATI

Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.

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Citroen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Citroen 2 kişilik aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor! Fiyatı çok da ucuz olmayacak - Son Dakika
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