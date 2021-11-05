Cizre'de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen Sütçülükte Nasırlı Eller Projesi kapsamında çiftçilere 50 adet çadır, 100 adet süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.

Programa, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, köy muhtarları, STK temsilcileri katıldı. Programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen kriterleri yerine getiren çiftçilere 50 adet çadır, 100 adet süt sağım makinesi, yayık makineleri ve güneş enerji panelleri dağıtıldı.

Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Tunç, çiftçilerin süt sağım makineleri ile daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hayvanlarının sağımını gerçekleştirebileceğini söyledi. Kaymakam Tunç, ellerindeki fırsat ve imkanları vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirterek, sürekli çiftçilerin yanında olacaklarını ve yeni projeler üreteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tunç ve beraberindekiler, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. - ŞIRNAK