Coca-Cola İçecek 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Coca-Cola İçecek 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı

22.04.2022 10:07
Coca-Cola İçecek 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde kamuoyuna duyurdu.

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde kamuoyuna duyurdu.

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde kamuoyu ile paylaştı. Yol haritasını çevresel konularda ambalaj, su ve iklim değişikliği; sosyal konularda ise insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak üzere altı ana başlığa odaklayan CCI, hayata geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 9 maddede topladı.

CCI 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az yüzde 50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini yüzde 20 artırmak, su geri kazanımı projeleri, tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını yüzde 13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası'na yüzde 100 uyum, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti.

"Sorumluluk alıyoruz"

CCI'ın 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatan CEO Burak Başarır, "Çalışanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için her gün daha fazla değer oluşturmaya gayret ediyoruz. Önemli başarılara imza attık ama daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyoruz" diye konuştu.

Başarır, sözlerine şöyle devam etti: "Global bir şirket olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bugüne kadar CCI'ın sosyal, çevresel ve finansal performansını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımızla paylaşmaya her zaman özen gösterdik. Hedeflerimize ulaşmanın sürdürülebilirliğin iş stratejimize tam anlamıyla entegrasyonuyla mümkün olduğunu biliyoruz. O nedenle sürdürülebilirlik inisiyatiflerimizi proje olarak değil, iş yapış biçimimizi değiştirmek olarak algılıyoruz. Bu çerçevede 'Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Yatırımlar' başlıkları altındaki taahhütlerimizi paylaşmaktan onur duyuyoruz".

Coca-Cola İçecek'in 2030 sürdürülebilirlik taahhütleri ise şöyle:

"2030 yılına kadar ambalajlarımızın yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en az yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmak.

Türkiye, Pakistan ve Kazakistan'da piyasaya sürdüğümüz ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık oluşturmak.

2030'a kadar su verimliliğini yüzde 20 artırmak (Baz Yıl: 2020).

Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıyla su güvenliğini sağlamak.

Tesislerimizi yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek.

2030'a kadar iş hacmimizi büyütürken değer zincirimiz boyunca mutlak karbon emisyonlarımızı yüzde 13, litre ürün başına emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmak (Baz Yıl: 2015).

CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası'na yüzde 100 uyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak.

2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin yüzde 35'inin, yönetici pozisyonlarının yüzde 40'ının ve icra komitesi üyelerinin yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak.

2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programları ile toplam 3,5 milyon kişiye ulaşmak". - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bilecik'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti Bilecik'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor

İnsan Hakları, Coca Cola, Nisan, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola İçecek 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:20 Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: Coca-Cola İçecek 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement