Coca-Cola İçecek ilk yarıyılda tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştı - Son Dakika
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Coca-Cola İçecek ilk yarıyılda tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştı

10.08.2022 12:40
Coca-Cola İçecek ilk yarıyılda tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2022 yılının ikinci çeyreğinde raporlanan bazda yüzde 25, organik bazda ise yüzde 15 hacim artışı elde etti.

Coca-Cola İçecek (CCI), 2022 yılının ikinci çeyreğinde raporlanan bazda yüzde 25, organik bazda ise yüzde 15 hacim artışı elde etti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ev tüketimi kanalındaki dayanıklılık ve yerinde tüketim kanalındaki iyileşmenin etkisiyle CCI'ın Türkiye satış hacmi yüzde 20 yükseldi.

Bir yıl önceki dönemde yüzde 21 büyüyen uluslararası operasyonların satış hacmi, raporlanan bazda yüzde 29, organik bazda ise yüzde 13 büyüdü.

Özbekistan'dan yüksek performans

CCI operasyonlarının en yeni üyesi olan ve entegrasyonu tüm hızıyla devam eden Özbekistan, yüzde 29'luk satış hacmi artışı gerçekleştirdi. CCI'ın en hızlı büyüyen operasyonlarından biri olan Pakistan, satış noktalarına artan erişim, soğutucu konumlandırmaları ve yerinde tüketim ile modern perakende kanallarındaki güçlü iyileşme sayesinde hacmini yüzde 18 artırdı. CCI'ın FAVÖK marjı ikinci çeyrekte yüzde 20 olarak gerçekleşti.

"Rekor sonuçlar zorlu koşullarda icra kabiliyetinin kanıtı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, "Emtia, nakliye ve işçilik maliyetleri üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, güçlü hacim, iyileşen kanal ve paket dağılımı, zamanında yapılan fiyat ayarlamaları, iyi yönetilen riskten korunma araçları ile tutumlu gider yönetimimiz, marj baskılarını bir dereceye kadar azaltmamızı sağladı. Bu çeyreğin rekor sonuçları, CCI'ın yüksek volatiliteye sahip piyasalardaki etkin icra kabiliyetinin bir kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.

Başarır, önümüzdeki dönemde de zorluklarla başa çıkmak için; zamanlı fiyatlama aksiyonları, etkin iskonto yönetimi, proaktif gelir artış yönetimi ve disiplinli harcama alışkanlıklarına güvendiklerini belirtti.

"Dijital olarak etkinleştirilmiş çok kanallı platformlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

"Şirketimizin amacı, sürdürülebilirliği stratejimizin odak noktasına koyarken yaptığımız her işte paydaşlarımız için değer yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda, ikinci entegre faaliyet raporumuzu en anlaşılır, sade ve şeffaf hali ile yayınlamış olmaktan gurur duyuyoruz." diyen Başarır şöyle devam etti:

"Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek 'Olduğumuz Gibi' teması ile yayınladığımız entegre faaliyet raporumuzda başarılarımızı, gelişim alanlarımızı ve öncülük ettiğimiz girişimleri paydaşlarımızla paylaştığımız için mutluyuz. Geniş portföyümüzden faydalanarak kaliteli büyümemizi hızlandırıp, müşterilerimiz ile tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz toplum için daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş çok kanallı platformlarımızda tüketicilerimizi desteklemek ve her okazyon için değişen tercihlere yanıt vermek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Özbekistan, Coca Cola, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola İçecek ilk yarıyılda tarihinin en yüksek satış hacmine ulaştı - Son Dakika

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