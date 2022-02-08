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Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi - Son Dakika

Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi

08.02.2022 12:01
Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje ile çocuk evleri sitesindeki devlet koruması altındaki çocuklar uygulamalı olarak tarım yapacak.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje ile çocuk evleri sitesindeki devlet koruması altındaki çocuklar uygulamalı olarak tarım yapacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca "Bizim görevimiz tarladan sofraya kadar uzanan gıda güvenliği zincirinin sağlam bir şekilde devamını sağlamak, bunun için eğitim, denetim gibi işleri eksiksiz yapmak. Bunun yanında bu işleri gelecekte yapacak olan çocuklarımıza özellikle dezavantajlı çocuklarımızın yanında olmak onlara tarımın ve gıda güvenliğinin önemini anlatmak ve bu bilinci aşılamak da görevlerimiz arasında. İl Müdürlüğü olarak Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde çok güzel bir proje başlattık. Bu kapsamda bugün burada Antalya Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altında olan çocuklarımızla buluştuk. Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz tam kadro buradaydık" dedi.

Çocuklara hem tarımın ve doğanın önemini anlattıklarını hem de onlarla birlikte eğlenerek güzel bir vakit geçirdiklerini belirten Karaca, "Ben kurum olarak yaptığımız işleri genel anlamda anlatmaya çalıştım. Şube müdürlerimiz de gıda, su ürünleri, hayvancılık ve bitkisel üretim gibi konularda çocuklarımıza genel bilgiler aktararak onlardan gelen soruları cevaplandırdı. Sonrasında çocuklarımızla birlikte şarkılar söyledik, onlarla beraber pasta kestik. En önemlisi de sağlıklı beslenmenin önemine vurdu yaparak çocuklara portakal, elma muz dağıttık. Bu güzel başlangıçtan sonra daha güzel faaliyetlerle çocuklarımıza birlikte olacağız onlarla birlikte bir serada toprağa dokunarak tarımsal uygulamalar yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi "Gelecek Tarımda Tarım Antalya'da" Bu Vizyon da ancak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte hayat bulabilir" sözlerine yer verdi.

Yapılan etkinliğin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan İl Müdürü Gökhan Karaca'ya kuruma ve çocuklara katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. - ANTALYA

Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi
Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi
Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi

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Antalya, Çocuk, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çocuk evlerinde uygulamalı tarım projesi - Son Dakika Ekonomi


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