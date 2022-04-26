"Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı - Son Dakika
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"Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı

26.04.2022 11:28
"Çocuk Gözünden Tren" sergisi açıldı

TCDD Taşımacılık tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünden Tren" isimli yarışmaya katılan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Ankara YHT Gar'da açıldı.

TCDD Taşımacılık tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünden Tren" isimli yarışmaya katılan çocukların resimlerinin yer aldığı sergi, Ankara YHT Gar'da açıldı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin, milli bilincin sürdürülmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların, geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu dile getiren Pezük, çocukların ara ve yaz tatillerinde büyüklerinin ellerini öpmeye ya da ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye giderken gözleri ışıltılı bir şekilde trenlerle seyahat etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Pezük, şöyle konuştu:

"Biz de trenlerimizde çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, 7 yaş altı tüm çocuklarımızı ücretsiz, 7 ila 13 yaş çocuklarımızı ise yüzde 50 indirimli taşıyoruz. Geride bıraktığımız 2021'de 175 bin, 2022'de ise bugüne kadar 130 bin çocuğumuz için trenlerimizde indirimli seyahat imkanı tanıdık. Trenlerimizde çocuklarımızın varlığı ve neşesi demir yolu ailesi olarak bizleri mutlu ediyor, tebessümleri trenlerimizi güzelleştiriyor."

Pezük, çocukların yüreklerindeki sınırsız, hesapsız sevgiyle çizdikleri tren resimlerini görmenin kendilerini heyecanlandırdığını ve bugün bu anlamlı resim sergisi ve organizasyona vesile olduğuna işaret ederek, "Bir arada olduğumuz ve yüzünüzdeki tebessümü gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümü." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya uzaktan katılan ve burada olamayan çocuklara da sevgilerini gönderen Pezük, hediyelerini onlara ulaştıracaklarını kaydetti.

Pezük, serginin açılışının ardından çocuklara hediye dağıttı.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Çocuk Gözünden Tren' sergisi açıldı - Son Dakika


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