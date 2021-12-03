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Çok amaçlı salonda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Çok amaçlı salonda sona yaklaşıldı

03.12.2021 16:01
Çok amaçlı salonda sona yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesi'ne kazandırılacak olan Çok Amaçlı Etkinlik Salonunda sona gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesi'ne kazandırılacak olan Çok Amaçlı Etkinlik Salonunda sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, iç mekan düzenlemelerinin yapılmasının ardından çok amaçlı etkinlik salonunun hizmete açılacağını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Mahalle Muhtarı Celal Yıldız ile birlikte Kocaiskan Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kocaiskan ve civar mahallelerin kullanabileceği çok amaçlı etkinlik salonunun yapımında sona geldik diyebiliriz. Modern ve kullanışlı bir salon inşa ettik. İç mekan düzenlemelerinin ardından halkımızın kullanımına sunacağız. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Hizmetler için teşekkür ettiler

Mahallenin oldukça büyük olduğunu ve bu tip bir salona ihtiyaç duyduklarını kaydeden Kocaiskan Muhtarı Celal Yıldız, "Vatandaşımız şu anda bu salonun yapılmasından oldukça memnun. Köyümüz büyük. Şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız da akrabaları burada olduğu için düğünlerini derneklerini burada yapıyorlar. Taziye ve hayır yemeği gibi etkinlikleri burada yapacağız. Sağ olsun Cengiz Başkanımız, çok amaçlı etkinlik salonunun yanı sıra mahallemizde altyapı çalışmalarını yaptırdı. Burada su yoktu. Şimdi suyumuz var, mahallemizin kilit parke taşı döşendi. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinde Mehmet Çay ise, "Kocaiskan Mahallemizin bu düğün salonuna ihtiyacı vardı. Köyümüz kalabalık, daha önceleri sokak aralarında düğünler yapılıyordu. Büyükşehir'den talep ettik, sağ olsun Cengiz Başkanımız bizleri kırmadı. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç da şunları söyledi: "Cengiz Ergün'e Kocaiskan Mahallesinin teşekkürlerini iletiyorum. Çok kısa bir zamanda Büyükşehirlerdeki düğün salonlarını aratmayan güzellikte bir düğün salonu yapıldı. Kocaiskan Mahallesi, çok güzel bir salona kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımların mahalle halkında oluşturduğu memnuniyetleri biz biliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, tüm kademelerdeki yöneticilere ve ekiplere teşekkür ediyorum." - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çok amaçlı salonda sona yaklaşıldı - Son Dakika Ekonomi


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