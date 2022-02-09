Çorumgaz Genel Müdürü'nden bir garip tasarruf önerisi: Evde atletle dolaşmayın

Son dönemlerde yüksek gelen doğal gaz faturaları vatandaşın bir numaralı gündem maddesi. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Çorum'da doğalgaz dağıtımından sorumlu Çorumgaz'ın Genel Müdürü Kasım Kahraman, vatandaşlara tartışma yaratacak bir öneride bulundu.

"BÖYLE BİR SICAKLIK YOK"

Düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahraman, "Oda sıcaklıklarımızı 22 derecede tutabilirsek kullanmadığımız odaları 18 derece gibi bir sıcaklık yapabilirsek doğalgazı en verimli şekilde kullanmış olacağız diye düşünüyoruz. Bizim konfor sıcaklığımız çok yüksek. Biz sobanın yanından kalkmış gelmişiz. Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derecede, kedi gibi uyukluyorduk orada. O rahatlığı biz istiyoruz ki aynı o konfor sıcaklıkta oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Bu zaten sağlık açısından da uygun değil" şeklinde konuştu.

"EVDE ATLETLE DOLAŞMAMIZ GEREKMİYOR"

Açıklamasının devamında vatandaşa tasarruf konusunda bir de öneride bulunan Kahraman, "Şimdi Avrupa'da, Amerika'da konfor sıcaklık 22 derece bizim de bütün mühendislik hesaplarımızda oturma odalarında 22 derece, mutfakta 18 derece, banyoda 26 derece bunu bu şekilde hesaplar kabul ederiz. Buradaki 22 derece kombideki suyun sıcaklığı değil. Oda sıcaklığı 22 santigrat derece. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun. Ama bunu şu tür bir soru da geliyor bize. Ben kombinin ayarını hiç değiştirmedim. Ben hala 40'ta yakıyorum. Geçen ay bana 400 TL geldi bu ay 600 TL. Tabii geçen ay 400 TL, bu ay 600 TL gelecek. Kombinin ayarını siz değiştirmeseniz de hava soğudukça kombi daha fazla yanmaya devam edecek. Bunu da kontrollü bir şekilde kullanacağız" dedi.