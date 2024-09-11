Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı'nda iş birliği için bir araya geldi! - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı'nda iş birliği için bir araya geldi!

Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı\'nda iş birliği için bir araya geldi!

İstanbul merkezli olarak kurulan "Çukurova İş İnsanları Platformu", ilk toplantısını tarihi Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. Bölgesel iş dünyasını güçlendirmeyi amaçlayan bu platform, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan iş insanlarının bir araya geldiği önemli bir etkinlik oldu.

11.09.2024 10:49
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Toplantı, Adanalı iş insanı Tekin Topaloğlu ile Avukat Ali Kaan Özarslan'ın önderliğinde yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi, Çukurova'nın ekonomik potansiyelini geniş bir alana yaymak ve Türkiye genelinde ortak projeler geliştirmek oldu. İş dünyasının önde gelen isimleri, stratejik sektörlerde – özellikle sanayi, tarım ve lojistik alanlarında – iş birliğinin artırılması gerektiği üzerinde durdu.

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİ GEREKLİ!

Tekin Topaloğlu, açılış konuşmasında Çukurova'nın Türkiye'nin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bölgenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için daha geniş çaplı ekonomik iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Toplantıda, hem yerel hem de ulusal düzeyde gerçekleştirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu projelerin, sadece Çukurova'nın değil, tüm Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı'nda iş birliği için bir araya geldi!

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Özellikle bölge ekonomisinin ihracat kapasitesini artırmak, yenilikçi girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Çukurova'nın yatırım cazibesini artırmak için atılacak adımlar ele alındı. Platform üyeleri, toplantının dilek ve temennilerle sona erdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde ekonomik iş birliğini daha da derinleştirecek yeni toplantıların yapılacağına dair taahhütte bulundular.

Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı'nda iş birliği için bir araya geldi!

İş Dünyası, Çukurova, Ekonomi, Finans, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurovalı iş insanları Çırağan Sarayı'nda iş birliği için bir araya geldi! - Son Dakika

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