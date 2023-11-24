Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi

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Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ayrıntılı çalışma yapma talimatı verdi.

"DETAYLAR ÇALIŞMA SONRASI ORTAYA ÇIKACAK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirme sonrası son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.