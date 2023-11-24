 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi

5 bin TL'lik ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verilmesi tepkilere neden olmuştu. Artan şikayetler sonrası devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara ayrıntılı çalışma talimatı verdi.

24.11.2023 - 15:22,  Güncelleme: 16:03
Abone Ol

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde tek seferlik ödenen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ayrıntılı çalışma yapma talimatı verdi.

"DETAYLAR ÇALIŞMA SONRASI ORTAYA ÇIKACAK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konu hakkındaki çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirme sonrası son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesi yapılan zamla en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam ise kök maaşa göre yapılmıştı. Bu gelişme sonrası en düşük emekli maaşı 7.500 TL'de sabit kalmıştı. Durumdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere bir seferliğe mahsus bu ay 5'er bin TL ikramiye verilmişti. Ancak çalışmayan emekliler kapsam dışı tutulmuştu.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Hamas, 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:31 Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek
16:08 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
16:01 Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak
15:44 Öğretmen de öğrenci de veli de mutlu! Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır fuar
15:45 Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra toprağa verildi
15:30 Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası
15:24 Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 17:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement