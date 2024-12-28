Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

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222 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerde çalışan vatandaşların asgari ücretin üzerinde bir maaşa çalıştığını belirterek ''Şu anda 50 bin, 60 TL asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale ediliyor mu? Hayır'' ifadelerini kullandı.

28.12.2024 15:08
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Partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İŞVEREN DAHA FAZLA VERMEK İSTİYORSA..."

"Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir" diyen Erdoğan, "Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu" ifadelerine yer verdi.

"50 BİN, 60 BİN TL ASGARİ ÜCRET ALAN İŞÇİLER VAR"

Sözlerinin devamında "Yüzde 30 artık Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefinden yüksek olsa da bizim de içimize sinen tutar değil. Bu rakam en düşük tutardır. İşveren daha fazla verirse elini tutan yok" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Büyükşehirlerimizde çalışanlar asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Şu anda 50 bin, 60 TL asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale ediliyor mu? Hayır. Dünyada ve bölgemizde yeni bir gelişme olmazsa 2025 yılı enflasyon hedefimizi tutturacağız. Asgari ücrette tarihimizin en büyük artışlarına gittik. Milletimizden sabır, metanet, ekonomi programımıza destek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (93)

  • Fatih Oguz:
    50.000 , 60.000 asgari ucret alan varmı ozamn adı asgari ucret olmazki , maas olur . hatalıysam düzeltin 454 14 Yanıtla
    Semih Öztürk:
    O ekonomist, sen daha mı iyi bileceksin... 7 2
    Ahmet Kurtoğlu:
    evet var köpek gibi 24 saat çalışırsan var yani devlet diyor ki çok çalışın o yüzden asgari ücreti düşük veriyor maksat herkes çalışsın 7/24 1 2
  • Hasan Babacan:
    dalga geçmeye devam edin edin edin 387 24 Yanıtla
  • Önder null:
    dogru saraylarda yasiyorlar 317 21 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    12.500 emekli maaşı var ,ve eşi vefat eden dul maaşı 6000,7000 alanlar da var .bu maaşlar açlık sınırı altında acaba niye artırılmıyor ? 279 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Halkı uyandırmaya çalışan kim varsa susturdular. Yoksa uyanirlarsa saraylarda yaşayamazlar. Mercedese binemezler. Din kitap Allah peygamber diyerek milyon dolarları cebe indiremezler. 235 12 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bürokratlar 5 maaş alıyor ne olacak en az 5/6 maaş alanlar var 220 3 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Yok yaaaa 206 14 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sizin sarayda çalışanlar 200 binde alıyordur inanırım 203 10 Yanıtla
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