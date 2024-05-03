Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık

Ekonomi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, bu kez de ikinci aşamaya geçerek İsrail ile tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA KONUŞTU

Alınan karar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya bugün Cuma Namazı çıkışında yaptığı konuşmada değindi.

"BİR MÜSLÜMAN OLARAK SEYİRCİ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Erdoğan, "İsrail- Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamamız gereken adımlar nelerdir, bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar.

"NETANYAHU ACIMASIZLIĞINI HERKESE GÖSTERDİ"

Biz de tabii acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok.

"BİZ DAHA FAZLA SABREDEMEZDİK, ADIMLARIMIZI ATTIK"

Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" dedi.