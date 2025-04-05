Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi

Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi

TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca emekli ve çalışanın maaşı enflasyon karşısında erimeye devam ederken temmuz ayında asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada ''Gerekli değerlendirmeleri yaparız'' demiş ve ara zam için açık kapı bırakmıştı.

05.04.2025 14:02  Güncelleme: 14:22
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Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon verileri sonrası asgari ücret 22 bin 104 liradan 19 bin 889 liraya kadar eridi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerek emeklinin gerekse çalışanın maaşının enflasyon karşısında ermesi, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" demişti.

"TEMMUZA GELİNDİĞİNDE CİDDİ ERİME OLACAK"

SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise katıldığı programda asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek "Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatları da inanılmaz bir yükselişte" ifadelerine yer verdi.

2025 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.

Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:

  • Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş
  • Brüt ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş
  • Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
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Son Dakika Ekonomi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren 'ara zam' için gözler temmuz ayına çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Efem0909:
    Asgari ücrete zam gelsede değişen birşey olmuyor herşeye aynı oranda zam geliyor Bir işyeri mesela 5 kişi çalıştırıyor Asgari ücrete 5000 lira zam geliyor Maliyeti 25000 lira sattığı herşeye yüzde 30 zam yapıyor Cirosu 10 milyonsa 13 milyona çıkıyor kazanan sadece işveren oluyor 30 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    asgari ücrete zam çözüm değiiiiiiiiiiil enflasyonu düşürün enflasyonu 25 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    herkese zam asgari ücrete kol böreği 14 3 Yanıtla
  • Aa:
    emekliye seyyanen 15 bumun verilmeli haklari 13 3 Yanıtla
  • Sevinç Ak:
    Bayram ikramiyesini bayramdan sonra veren birisinden para beklemiyorum 8 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    emekliye memura yapsin yapabiliyorsa zammi asgari ücrete zam yapar tabiki nasıl olsa iş veren ödüyor 8 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP -MHP ittifakı insanları açlık sınırının altında yaşatıyor. Ben bir emekli olarak zam değil bir an önce seçime gidin diyorum. Siz milleti sadaka toplumu haline getirdiniz 4 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Hiç kimse halinden memnun değil. Kendinizi daha fazla rezil etmeden bir an önce seçime gidin. Millete karşı yapacağınız en iyi ve son iyilik olsun. İnsanlar sizin hatalı politikalarınız yüzünden kutuplaştı. 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    akşam daha yüzde 25 elktirige itelediler hayırlı olsun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi - Son Dakika
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