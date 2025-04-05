Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon verileri sonrası asgari ücret 22 bin 104 liradan 19 bin 889 liraya kadar eridi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Gerek emeklinin gerekse çalışanın maaşının enflasyon karşısında ermesi, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" demişti.

"TEMMUZA GELİNDİĞİNDE CİDDİ ERİME OLACAK"

SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise katıldığı programda asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek "Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatları da inanılmaz bir yükselişte" ifadelerine yer verdi.

2025 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.

Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde: