Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek, para, maliye ve gelirler politikalarını kararlılıkla yürüttüklerini söyledi. Enflasyonun yaz aylarından itibaren düşüşe geçeceğini belirten Erdoğan, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için doğru politikalarla çalıştıklarını vurguladı.

07.05.2024 09:54  Güncelleme: 10:02
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31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar Türkiye gündeminden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip çözüm için net ifadeler kullandı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

"ENFLASYON YAZ AYLARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

"DAHA ÖNCE YAPTIK, İNŞALLAH YİNE BAŞARACAĞIZ"

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok

Ekonomi, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Dogan Güneş: Çok Merak Ediyorum 20 yıldır yapamadığımız şimdi nasıl yapacaksınız sayın Reisim? 52 5 Yanıtla
  • Ali null: Devletin önemli gelir kaynakları satılmasaydı Eletrik postane ptt şeker fabrikaları gibi çok daha iyi olurdu 28 5 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Aç gözlü olmasak tüm sıkıntılar çözülür. allahın izniyle 14 11 Yanıtla
    YoH null: ac gözlü mü yav kardeşim hangi birimizin ailesi zengin doğdu ki ac gözlü diyorsun yav hepimiz varlıklı ailelerin çocuklarımıyiz yav ailemizin geçmişi zenginmi ki şuan zengin olalım sanki hepimiz zengin doğdukta fakirlestikte ac gözlü olduk yav saçmalamayın kardeşim ya böyle mantık mı olur geçmişimiz neyse şuan ki durumla aynıdır zengin olupta fakir duruma düşmüş olsaydık anlardım lakin ac gözlü diyorsun görende günümüze kadar herkesin ailesi zengin öyle bisi yok uydurma 2 0
  • Depechs Modes: He babam he 20897 senesinde 15 5 Yanıtla
  • Full Bot: Yaşım 33 hayatım kaydı. Gençliğimde de hep çalıştım halende hep çalışıyorum elde var sıfır. Tek amacım bu ülkeden gidip başka bir ülkede ölmek. Ölmeden önce sadede insan gibi bir yıl yaşasam yeter köle olarak ölmek istemiyorum. 13 3 Yanıtla
  • Yunus Kaba: sadece gaz alma konuşması 11 2 Yanıtla
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