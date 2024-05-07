Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok

Ekonomi

Genç teknisyen eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurup intihar etti

Ataması yapılacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı belli oldu

31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar Türkiye gündeminden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip çözüm için net ifadeler kullandı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

"ENFLASYON YAZ AYLARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

"DAHA ÖNCE YAPTIK, İNŞALLAH YİNE BAŞARACAĞIZ"

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız."