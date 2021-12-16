Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır (2)

'TÜRK LİRAMIZI YEDİRMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların belirlenen asgari ücretten çok daha fazlasını hak ettiğini belirterek, "Çalışan olmadan tabii ki işveren de olmaz, işveren olmadan bu sefer de çalışan olmaz. Hepsi birbirinin adeta mütemmimi. Dolayısıyla bu mütemmim cüzler bu ülkenin kalkınması noktasında, devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayandığımız iki önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok işte geçmişte, 'dolar şuydu ve doların olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir' gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin şu andaki çalışan- işveren noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Onlara sormak lazım; sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu bir ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Şu andaki bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da evvelallah en kısa zamanda aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

'BELİRSİZLİĞE EN KISA SÜREDE SON VERMEKTE KARARLIYIZ'Yeni ekonomi programlarında önceliklerini, istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine verdiklerini her fırsatta söylediklerini kaydeden Erdoğan, "Salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz istihdam merkezli destek politikaları sayesinde hamdolsun bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışları ile ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum" dedi.'ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VE DAMGA VERGİSİNİ KALDIRIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmediklerini söyleyerek, "Ülkemizde onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifade ile asgari ücrete tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz. Hükumet olarak asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanlarımızın, asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik. Böylece istihdamda asgari ücretin artışının yol açtığı maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'ÜLKENİN GELECEĞİNİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok iş ve AŞ kapısı açmak, daha çok ihracat yapmak için hiçbir engel, hiçbir mazeret bırakmama azmi ile yollarına devam ettiklerini söyleyerek, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatörleri, ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç açgözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, işçisi ile işvereni ile hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.'BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORSAK HEDEFE YAKINIZ DEMEKTİR'

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bocaladığını belirten Erdoğan, "Biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Aynı şekilde tüm bu ülkeler ne yapacağını bilemez şekilde yalpalarken, biz hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. Asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü işte bu anlayışla düşürdük. Bir kez daha yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.