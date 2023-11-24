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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emekliler için ikramiye müjdesi vererek, ''Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak, yasal düzenleme teklifi Meclis'e gönderilecek.'' dedi.

24.11.2023 - 18:16,  Güncelleme: 19:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara ayrıntılı çalışma talimatı verdi. Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." dedi.

"HAKKANİYETLİ BULMADIĞIMIZ BİR DURUMDU"

"Uzun yıllar ülkeye hizmet edip milletimize vazifelerini başarıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak, yasal düzenleme teklifi Meclis'e gönderilecek

ÇALIŞAN EMEKLİLERE MÜJDE VERDİ

"Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin liralık ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız." dedi.

"TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları dedi: "Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Aldığımız kararın başta çiftçi ve esnaf emeklilerimiz olmak üzere diğer tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Seçim öncesi yapılan zamla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam ise kök maaşa göre yapılmıştı. Bu gelişme sonrası en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'de sabit kalmıştı. Durumdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere bir seferliğe mahsus bu ay 5'er bin TL ikramiye verilmişti. Ancak çalışmayan emekliler kapsam dışı tutulmuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak - Son Dakika
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