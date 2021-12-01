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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

01.12.2021 12:59

Parti grubundaki konuşmasında çarşı ve pazarlardaki fahiş fiyat artışlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, faizden ekonomiye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"STOKÇULARA BU ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Kur ve fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzlukları dikkatle izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin giderilmesi gerektiğini biliyoruz. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." dedi.

"TÜRKİYE, YÜKSEK FAİZ ÜZERİNE KURULU PARA POLİTİKASINI TERK ETTİ"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Türkiye, pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına neden olan yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Milli gelirimize gelince bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu politika bir anda ortaya çıkmış değildir. Millete sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her yatırım bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu.

"IMF İLE EKONOMİMİZ KÜRESEL SİSTEMİN KONTROLÜNE GİRDİ"

IMF ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi. Birileri dışarıdan birileri içeriden uğraştılar. Maalesef uzunca süre başarılı oldular. AK Parti iktidara geldiğinde geçmişin neredeyse iki asrı bulan bu uzun ve meşakkatli hikayeye sahip bir ülke devraldı.

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanların değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz diyenlerin yoldaşlığına soyundular. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular.

"HİÇBİR ZAMAN FAİZCİ OLMAYACAĞIM"

Mandacı kafanın dün ne dediğini kısaca hatırlayalım. Dün başka söyler. Bugün başka söyler. Yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan, kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Bunlar zaten faizci, şüphe var mı? Utanmadan bir taraftan yüzde 1'e indirin. Hem de yemin ediyor. Sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse, bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız.

"YENİ İSTİHDAMLARLA KESİNTİSİZ KAPASİTE BÜYÜTME YARIŞINDAYIZ"

Çıksın birisi faizi azaltarak, üretimi artırarak yanlış yapıyorsunuz desin. Diyemez. Doğrusu bizim yaptığımız. Şu anda tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni makinelerle, yeni istihdamlarla kesintisiz kapasite büyütme yarışındayız. Biz, ülkemizi fırsatını bulduğunda hemen kaçıp gidecek sıcak para cennetine dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlara kavuşturacak yatırımlara dönüştürmek istiyoruz.

"ÜRETİM VE İSTİHDAMDA SAĞLADIĞIMIZ HER ARTIŞ KALICIDIR"

Artık faiz oranını şu veya bu dayatmaya göre değil, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Düşük kurla ülkemizi ithalat cennetine döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Faiz düştüğünde, paradan para kazananın dışında kimsenin faydası olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon bugün artar yarın düşer. Ama üretim ve istihdamda sağladığımız her artış kalıcıdır. Ekonomide de "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz. Hak olan davada zafer muhakkaktır.

Bugün tüm büyük ekonomiler faizleri en alt seviyede tutarken enflasyonda ciddi yükselişlerle karşı karşıyalar. Tüm Avrupa ülkelerinde geçen yıl 0 veya eksi olan enflasyon bu yıl yüzde 5'leri hatta yüzde 6'ları geride bıraktı. Üstelik bu rakamlar tüketici fiyatlarını ifade ediyor.

"STOKÇULARA BU ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Tüm büyük ekonomiler faizleri altta tutarken enflasyonda yükselişle karşı karşıya. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip, malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Ticaret Bakanlığı ile bunların üzerine üzerine gideceğiz. Kur manipülasyonu ile ülkesini soymaya çalışanlar kendi evlatlarına kast ediyorlar. Bu işi yapanlara çok ağır bedel ödeteceğiz.

"YÜKSEK FAİZ, DÜŞÜK KUR ÜZERİNE KURULU DÜZENE BU ÜLKE BİR DAHA DÖNMEYECEK"

Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bir daha bu ülke dönmeyecek. İşimize aşımıza bir daha kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz - Son Dakika
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