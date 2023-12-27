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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

27.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılında net 17.002 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret hakkında ilk yorum: Yüzde 49 artış yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
YORUMLAR (13)
  • ramazan yazar: Memur otursun 8 x 5 örgü lak lak en düşük 32000...asgari ücretli esir gibi çalışsın 17 bin..adalet bunu..memur neden en az 32 alıyor o zaman Yanıtla 144 85
  • dağdaki leylak dagdaki barbunya: Memur neden mi o parayı alıyor okul okuduğu üstüne kpss kazandigi sen yan gelip yatarken ilim.irfan ders çalıştığı için o zaman sende Yanıtla 82 94
  • Ramzan Güler: Çok yapmış sin reis ben bu parayı nasıl bitirecem Yanıtla 103 33
  • okan Efe: ramazan kardeş zor değil kpss var yan gelip yatmıyorsun 2-3 yıl kasıyosun memur oluyorsun Yanıtla 68 40
  • Dadaş Nihat: 3 kez kpss ye girdim. herhangi tarikat cemaate ve partiye üye değilim ve memur olamadım. kpss hikaye . torpil ile işe giren ömür boyu haram para kazanır 46 4
  • Özkan Özdemir: sen beyninle mi konuştun 35 11
  • özgür aksoy: Okan kardeş tamam kabul ama bu kadar fark normal mi sence birde en önemli olan asgari ücretli ile memur çalışma şartları birmi ben bir iş veren olarak çok büyük adeletsizlik var diyorum benimde çocuklarım var belki asgari ücretli olur önemli olan herkez mutlu ve alım gücü olarak yaşasın Yanıtla 31 4
  • Özgür Yılmaz: 2 hafta sonra ericek.herzamanki şeyler... Yanıtla 29 0
  • Mustafa Olcay: Yüzde 100 enflasyona ezildim şimdi öngörülen yüzde 49 enflasyonun üzerinden yapıldığını ve 12 ay tüm giderlerimize durmadan zam yapılacağını ve yine 12 ay maaşıma zam yapılmayacağını hesap edince çok mu azmı yapıldı siz karar verin. Yanıtla 8 4
  • Bayram : Memur olmak icin okudunda önünemi gectiler sende okuyup sende memur olsaydin…insan bos ise her zaman bos 1 1
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Recep Tayyip Erdoğan, İş Dünyası, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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