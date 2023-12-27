Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı

özgür aksoy:

Okan kardeş tamam kabul ama bu kadar fark normal mi sence birde en önemli olan asgari ücretli ile memur çalışma şartları birmi ben bir iş veren olarak çok büyük adeletsizlik var diyorum benimde çocuklarım var belki asgari ücretli olur önemli olan herkez mutlu ve alım gücü olarak yaşasın