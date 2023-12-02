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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda iki kez zam almaya alışan asgari ücretliye kötü haberi verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda iki kez zam almaya alışan asgari ücretliye kötü haberi verdi

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Zatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz'' mesajını verdi. Geçtiğimiz yılların aksine asgari ücrete bu yıl içerisinde bir kez zam yapılacağını ifade eden Erdoğan, ''Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır'' dedi.

02.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

"BİR KEZ VERİLECEK ZAMLA BU İŞ BİTER"

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını yaptığını ifade eden Erdoğan, "Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

ENFLASYON MESAJI

Açıklamasının devamında yüksek enflasyona da vurgu yapan Erdoğan, "Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda iki kez zam almaya alışan asgari ücretliye kötü haberi verdi - Son Dakika
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