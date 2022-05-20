Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

20.05.2022 08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gençlerle bir araya geldi. Kripto paralarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Erdoğan, "Kripto paraya ben sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, düzenleme adımlarını atacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

MUSK'LA GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Erdoğan, bir gencin kripto para ve Spacex ve Tesla'nın patronu Elon Musk'la görüşmesine ilişkin sorusuna yanıt verdi. Kripto paralar ile ilgili görüşü ve Elon Musk ile görüşmesinin detayları sorulan Erdoğan, Musk ile daha çok uzaya gönderecekleri uzay aracı ile alakalı konuyu görüştüklerini belirterek, "O konuda müşterek hareket edebiliriz şeklinde bir yere vardık." dedi.

"SICAK BAKMIYORUM"

Erdoğan, "Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Mecliste bunun müzakeresi yapılıp ona göre adımlarımızı atacağız. Doğrusu benim kanaatimi soracak olursanız, ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Yani birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum - Son Dakika


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