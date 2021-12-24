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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor

24.12.2021 21:16

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıklayan Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki yeni yol haritası ve gündemdeki önemli konularla ilgili ATV, A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

23.8 MİLYAR TL LİRA DÖVİZ BOZDURULDU

Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıklayan Erdoğan, "Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL'yi oraya getirip dövizleri bozarak TL'yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor. Amacımız yatırımcı, sanayici, tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL'yi değerli hale getirmek, TL'nin değerine itibar katmaktır." diye konuştu.

"ACELE ETMİYORUZ"

Kur oynaklığında da değinen Erdoğan, "Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içerisinde olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Para yatağında akar, bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak. Acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü, şu anda 11 civarında. Bu, istikrarlı şekilde, gerek bakanlığımızın gerek MB'nin dayanışmasıyla, bizlerin de katkısıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİ

Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda TL'ye "Kaybettim ama TL değer kazansın yeter bana" dedi. Bu güzel bir göstergeydi. TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yanlıları TL'yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.

MUHALEFETİN "SİSTEM HAZİNE'YE YÜK GETİRECEK" ELEŞTİRİSİ

Bu ana muhalefetin, yavrularının gerçekçi yaklaşımları olmadı bugüne dek. Bundan sonra da olmaz. Bu ara birçok yalanlar, dolanlar aldı başını gidiyor. Bay Kemal Ekonomi alanında yalanlara, halkımızı aldatmaya devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması için TL finansal enstrümanlarının özendirilmesi önem arz ediyor. Geliştirilen bu araç da vatandaşımızın kur oynaklığından kaynaklı mağduriyetini gideriyor. Vatandaş şu anda 2 garantiye sahip: 1) TCMB 2) Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. Biz TL mevduat vadesinin de uzatılmasına katkı sağlıyoruz.

Tasarruf kompozisyonu TL lehinde gerçekleşecek. Ekonomik program döviz kurunun istikrara kavuşmasını sağlayacak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adımın uzun vadede bütçeye yük olması yerine olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz. TL mevduat ve katılma hesaplarına kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli bir araç.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor - Son Dakika
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