Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kirada fırsatçılık yapanlara gözdağı: Ağır yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara da sert mesajlar verdi. Otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyatların ortadan kalktığını söyleyen Erdoğan, benzer durumun konut ve kira fiyatlarında da yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"6 Şubat nedeniyle ödül törenimizi ileri bir tarihe ertelemiştik. 7 ay sonra bugün gerçekleştiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini deprem bölgesindeki ihya konuları oluşturuyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon lira kaynak tahsis edeceğiz. Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin ihyası için 3 trilyon dolarlık kaynak kullanacağız.

"BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Devlet millet dayanışması ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Korona salgını ile küresel ekonomi hiç alışık olmadığı girdaba sürüklendi. Üretim aksadı. Tüm boyutları ile en başarılı yöneten ülkelerden biri olduk. Ekonomide vahim sonuçları olacak fevri adımlardan uzak durduk.

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Ortada ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak ciddi yol aldık. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bugün indirimleri ve kampanyaları görüyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında yaşanacağına inanıyoruz. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.

"ÇİMENTO VE HAZIR BETON SEKTÖRÜNÜ TAKİBE ALDIK"

Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışı, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Bilinçli tüketicilerin sağlıklı ekonominin temeli olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Batılı ülkeler tüketici haklarının önemini 1960'lı yıllarda kavrasa da bizim kültürümüzde ahilikle yüzyıllardır tüketici hakları korunmaktaydı. Bizi aldatan bizden değildir. Esnaf, tüccar ve üreticinin uyması gereken ilkeler yüzyıllar önce belirtilmiştir. Esnafımızın müşteri memnuniyetini ön planda tutması, rekabeti koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Satılan mal geri alınmaz tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz. Tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."